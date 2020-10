600 Teilnehmer, zu wenig Abstand: Polizei löste Fetischparty in Berlin auf

Berlin – Eine Fetischparty mit etwa 600 Gästen in Berlin-Mitte hat am Samstagabend ein jähes Ende gefunden. Beamte der Berliner Polizei und der Bundespolizei lösten die Veranstaltung in der Alten Münze auf. „Es waren einfach zu viele für zu wenig Platz", hieß es bei der Polizei am späteren Abend. Gemäß der Berliner Infektionsschutzverordnung sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen unter Einhaltung der Hygieneregeln und des Tanzverbots mit bis zu 1000 Menschen zulässig.