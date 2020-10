Zaizen fixierte „dreckigen Sieg" für Wacker beim Gastspiel in Dornbirn

Weil nach dem Wechsel trotz guter Möglichkeiten – Ronivaldo (61.) und Gründler (80.) scheiterten am starken Dornbirn-Torhüter Lucas Bundschuh – das 0:2 nicht fiel, musste gezittert werden. Knaller hielt mit zwei starken Paraden in der Nachspielzeit den zweiten Saisonsieg fest. „Ein Manko war wieder die Chancenverwertung. Das 2:0 hätte fallen müssen, dann wäre uns das Zittern in der Schlussphase erspart geblieben“, so Bierofka.

Apropos Chancen-Tod: Das Leiden von Ronivaldo nimmt keine Ende. Dem Brasilianer klebt weiter das Pech am Schuh. Wie er es auch probiert, der Ball will einfach nicht ins Tor. Das lag am Montag auch am gegnerischen Goalie. Und wenn man schon so einen Querlauf hat, wie der 31-Jährige, dann kommt es meistens knüppeldick. In der 75. Minute wurde er auf der Bahre vom Platz getragen. Zum Glück Entwarnung – nicht so schlimm, eine schmerzhafte Prellung, nachdem ihm ein Dornbirner unabsichtlich auf den Unterschenkel gestiegen war.