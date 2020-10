Reifenplatzer verursachte auf der Autobahn bei Telfs Unfall

Telfs – Am Montag gegen 13.40 Uhr kam eine 29-jährige Lenkerin eines Klein-Lkw auf der A12 in Höhe Telfs wegen eines Reifenplatzers in Schleudern. Sie touchierte anschließend die Betonleitwände am Mittelstreifen, und prallte von dort wieder zurück auf die Fahrbahn, wo das Fahrzeug auf der Normalspur schließlich zum Stehen kam.