Bauernhof in Arzl brannte: 160 Feuerwehrmänner bekämpften Feuer

Arzl im Pitztal – Am Sonntag brach gegen 16 Uhr in Arzl im Pitztal bei einem Bauernhof auf einem überdachten Fahrzeugabstellplatz, auf dem ein Pkw stand, ein Brand aus. Das Brandgeschehen war schnell so umfassend, dass der ganze Stadel in Vollbrand stand und das Feuer auch auf das Wirtschaftsgebäude übergriff.