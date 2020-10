Cannabis-Anbau auf der Terrasse: Zwei Männer in Zirl angezeigt

Zirl – Während eines Einsatzes in Zirl nahmen Polizisten am Sonntag in der Umgebung deutlichen Cannabisgeruch wahr. Nach weiteren Erhebungen konnte eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus als Geruchsquelle ausgemacht werden. Von den Polizisten mit dem Sachverhalt kontrolliert, gestand der 43-jährige Bewohner, dass er auf der Dachterrasse Cannabispflanzen anbaute.