Aktion scharf in Tirol: Lkw-Lenker nüchtern, aber einige Übertretungen

Am 22. Oktober führte die Polizei mit über 230 Kontrollen einen Sondereinsatz zum Schwerverkehr in Tirol durch. (Symbolbild)

Innsbruck – Missachtung der Lenk- und Ruhezeiten, technische Mängel am Fahrzeug sowie Überschreitungen beim Gewicht: Das sind die am häufigsten festgestellten Übertretungen bei Kontrollen im Sondereinsatz zum Schwerverkehr in Tirol.