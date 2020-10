Mit Hand in Sägeblatt geraten: 18-Jähriger in Jenbach verletzt

Jenbach – Am Dienstagnachmittag ist ein 18-Jähriger in einer Jenbacher Tischlerei verletzt worden. Der Österreicher bearbeitete Holzstücke mit einer Kreissäge. Dabei geriet der Mann mit der rechten Hand in das rotierende Sägeblatt. Er zog sich laut Polizei erhebliche Schnittverletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus Hall gebracht. (TT.com)