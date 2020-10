Klitschko reklamiert Wahlsieg als Bürgermeister von Kiew für sich

Kiew – Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko ist nach eigenen Angaben bei der Kommunalwahl am Sonntag im Amt bestätigt worden. Er fühle sich geehrt, "mehr als 50 Prozent der Stimmen" erlangt zu haben, erklärte der ehemalige Profiboxer am Mittwoch auf Facebook. Das endgültige Ergebnis der Stimmenauszählung wird jedoch erst in den kommenden Tagen erwartet, wie die lokale Wahlbehörde der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.