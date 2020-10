Messerattacke in Nizza: Drei Tote, höchste Terrorwarnstufe ausgerufen

Der Angreifer führte die Tat in der Kathedrale Notre-Dame de Nice durch. © VALERY HACHE

Nizza – Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza sind nach einer vorläufigen Bilanz am Donnerstag drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Das bestätigten Polizeikreise in Paris. Der Vorfall habe sich in der Nähe der Kirche Notre-Dame ereignet. Die Polizei riet, den Bereich zu meiden und nahm zu Einzelheiten zunächst nicht Stellung. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mords in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben, bestätigte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur dpa. Bereist zuvor hatte Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi erklärte, die Tat gleiche einem terroristischen Anschlag. Der mutmaßliche Täter soll "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen haben. Der Täter sei bereits verhaftet worden. Estrosi zufolge wurde der Angreifer bei seiner Festnahme angeschossen. "Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, er ist am Leben."

Der Anschlag begann nach Medienberichten im Inneren der Kirche Notre Dame. Bei den Opfern handele es sich um zwei Frauen und den Aufseher der Kirche. Zwei der Opfer starben wohl in der Kirche, ein weiteres konnte sich noch bis in eine Bar schleppen, erlag dann aber auch den schweren Verletzungen. Die Polizei riet indes, den Bereich zu meiden.

Soldaten und Polizisten standen rund um den Tatort Wache. © VALERY HACHE

Regierung verspricht "harte und unerbittliche" Antwort

Nach der Messerattacke mit mindestens drei Toten in Nizza und einer ähnlichen Attacke in Avignon rief die französische Regierung am Donnerstag die höchste Terror-Warnstufe aus. Sie wird landesweit gelten. Die Antwort der Regierung auf die Anschläge werde "hart und unerbittlich" sein, erklärte Premierminister Jean Castex vor der Nationalversammlung.

Castex verurteilte den Anschlag in Nizza als "ebenso feige wie barbarische Tat, die das ganze Land in Trauer versetzt".

Innenminister Gérald Darmanin hatte mehrfach von einer hohen Terrorgefahr im Land gewarnt. Erst vor zwei Wochen hatte ein mutmaßlicher Islamist einen Geschichtslehrer auf offener Straße enthauptet. Der Lehrer hatte die umstrittenen Mohammed-Karikaturen im Unterricht genutzt. Der Fall sorgte für große Bestürzung im Land. Zehntausende gingen auf die Straße, um sich solidarisch zu zeigen.

In Nizza kam es wieder zu einem Anschlag. © APA

Angriff auch in Avignon, Angreifer erschossen

Auch in der Nähe der südfranzösischen Stadt Avignon hat es einen mutmaßlich islamistischen Angriff auf Passanten gegeben. Ein Mann habe in dem Ort Montfavet mehrere Menschen mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei am Donnerstag mit und bestätigte entsprechende Medienberichte. Die Polizei habe den Mann erschossen. Der Hörfunksender Europe 1 meldete, der Angreifer habe "Allahu akbar" (Gott ist groß) gerufen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.