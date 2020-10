Notare informieren bei Immobilienoffensive Tirol

Der Kauf von Wohnraum will gut geplant sein. Sobald sich die erste rechtliche Frage stellt, ist es sinnvoll, sich an einen Notar zu wenden.

„Das Eigenheim ist oftmals die größte und in dieser Größenordnung einmalige Investition im Leben. Es lohnt sich, sich darauf rechtlich vorzubereiten“, weiß Gert Kössler, Präsident der Tiroler Notariatskammer.

Bereits wenn man an dem Kauf eines Eigenheims interessiert ist, kann man sich rechtlich informieren. Wenn man ein konkretes Objekt im Auge hat, lohnt es sich in jedem Fall, eine rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.