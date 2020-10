Hofer ruft wegen Listerien Serrano-Schinken zurück

Sattledt – Der Diskonter Hofer hat am Donnerstag wegen Listerien Serrano-Schinken zurückgerufen. Betroffen war der Artikel „Hola Serrano Schinken, 100 g" mit der Chargennummer G203641300 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.12.2020 des Lieferanten Principe di San Daniele Spa. Der Schinken war in allen Filialen erhältlich, der Verkauf wurde gestoppt, berichtete Hofer in einer Aussendung.