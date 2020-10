„Es erfordert ernsthaften Mut" : Wendler macht eine rätselhafte Ankündigung

Berlin – Mit einer Ankündigung bei Instagram hat sich Schlagerstar Michael Wendler zurückgemeldet. „Back on November 3rd" (Zurück am 3. November) schrieb der 48-Jährige in einer Story. Dazu postete er ein Comic-haftes schwarz-weiß Bild von sich selbst. Zudem veröffentlichte der 48-Jährige ein paar Zeilen, die ein wenig nach Verschwörungsmythen klingen: „Wir leben auf dem Höhepunkt der Zeit in einer falschen Welt. Deshalb wird man gemieden, wenn man echt ist", schrieb Wendler. „Es erfordert ernsthaften Mut, jetzt echt zu sein."