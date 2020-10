Zu Halloween heuer zu Hause bleiben, sonst gibt's Saures

Wien, Innsbruck – Zu Hause bleiben, sonst gibt's in Corona-Zeiten Saures – zumindest für jene, die sich zu Halloween nicht an die gesetzlichen Vorgaben im Nachtgastronomie-Bereich halten. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat für die Nacht auf Sonntag Kontrollen der Landespolizeidirektionen angekündigt, auch zur Verhinderung größerer Feiern und Treffen im öffentlichen Raum. „Verantwortung für unser gesellschaftliches Zusammenleben zeigen jetzt jene, die auf Partys und Feiern verzichten“, mahnte der Minister.

Die Tiroler Polizei wies am Freitag darauf hin, dass aufgrund der derzeit geltenden Corona-Regelungen Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze – also typische Halloween-Partys – für bis zu maximal sechs Personen (Indoor) und bis zu maximal zwölf Personen (Outdoor) zulässig sind. Die selben Begrenzungen gelte für Feiern in Kellerräumen, Garagen, Stadeln, Werkstätten und dergleichen. Hier will die Polizei auch verstärkt kontrollieren.