In Pfaffenhofen abgängiger 71-Jähriger tot aufgefunden

Pfaffenhofen – Seit 22. Oktober wurde im Raum Pfaffenhofen ein 71-jähriger Tiroler vermisst. Vor neun Tagen wurde auf der Südseite der Hohen Munde eine männliche Leiche entdeckt – wie die Polizei am Mittwochnachmittag in einer Aussendung mitteilte, dürfte es sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um den 71-Jährigen handeln. Eine restlose Identifizierung könne jedoch erst nach Auswertung der DNA erfolgen.

Der Tiroler war am 22. Oktober in der Früh zuletzt gesehen worden, sein Auto wurde am 30. Oktober auf einem Parkplatz in Telfs gefunden. Rasch wurde vermutet, dass der 71-Jährige zu einer Bergtour im Bereich der Hohen Munde aufgebrochen war.