Salzburg schoss sich gegen die WSG Tirol für den FC Bayern warm

Salzburg – Red Bull Salzburg spielt in Österreich in einer eigenen Liga. Das stellte der Meister am Samstag beim 5:0-Heimerfolg über die WSG Tirol wieder eindrucksvoll unter Beweis. Obwohl Trainer Jesse Marsch einige Stammkräfte vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Bayern München am Dienstag (21.00 Uhr) schonte, fuhr die Bullenherde den sechsten Sieg im sechsten Ligaspiel ein.