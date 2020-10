40 hochwertige E-Bikes aus Firma in Debant gestohlen

Debant – Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Samstag in das Firmengebäude einer Sportfirma in Debant ein. Sie erbeuteten im Verkaufs- und Ausstellungsraum 40 hochwertige E-Bikes, zehn Sportuhren und Fahrradzubehör im Gesamtwert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages. Die unbekannten Täter dürften die gestohlenen Fahrräder mit einem größeren Lieferwagen abtransportiert haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 059133/ 7230. (TT)