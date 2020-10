Österreich ab Dienstag im Not-Modus: „Wir haben es einmal geschafft“

Wien – Was in den letzten Tagen durchgesickert ist, ist nun offiziell. Die türkis-grüne Bundesregierung hat den „zweiten Lockdown“ verkündet. ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz sprach dabei von einem „fast explosionsartigen Anstieg“ der Corona-Infektionszahlen. Einmal mehr wies er auf die begrenzten Kapazitäten im Gesundheitswesen hin – vor allem im intensivmedizinischen Bereich.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) appellierte an die Bevölkerung, zusammenzuhalten. Sollten die Infektionszahlen weiter so steigen, könnte ab Mitte November die Kapazitätsgrenze in den Spitälern erreicht werden, warnte der Minister. „Wir müssen jetzt dagegenhalten. Wir müssen mit aller Kraft versuchen, vor Mitte November, die (Infektions-)Kurve abzuflachen.“ Er sei Optimist, so Anschober. Denn: „Wir haben es einmal geschafft.“ Und: „Was wir einmal geschafft haben, schaffen wir auch ein zweites Mal.“