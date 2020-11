Von Bus überrollt: Radfahrer kam bei Unfall in Innsbruck ums Leben

Vor dem Einkaufszentrum Sillpark in Innsbruck kam es am Sonntagabend zu einem tödlichen Unfall.

Innsbruck – Bei einem Unfall an der Kreuzung Amraser Straße/Museumstraße in Innsbruck ist am Sonntagabend ein Radfahrer ums Leben gekommen. Wie die Leitstelle Tirol gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online bestätigt, wurde die Person gegen 18 Uhr von einem Bus überrollt und verstarb noch an Ort und Stelle.