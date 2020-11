Macron erklärt sich Muslimen und attackiert Erdogan scharf

Macron verwies auf die Entwicklung in Syrien: Als sich der Krieg gegen die Terrormiliz IS (Daesh) einem siegreichen Ende zugeneigt habe, sei die Türkei einmarschiert, um Kurden zu bekämpfen. In Libyen halte sich Ankara nicht an die Abmachungen der Berliner Konferenz und habe mehrfach ein Embargo gebrochen. „Ich denke, dass allein diese beiden Beispiele zeigen, dass die Türkei heute ein kriegerisches Verhalten gegenüber den Nato-Verbündeten zeigt.“