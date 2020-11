Verstappens Mission gescheitert: Vettel bleibt der jüngste Formel-1-Weltmeister

Der Deutsche hatte seinen ersten WM-Triumph 2010 im Alter von 23 Jahren und 134 Tagen gefeiert. Kein Champion war in 70 Jahren Formel 1 jünger. Verstappen wird im nächsten Jahr bereits 24. Er ist in den Statistiken der Rennserie seit 2015 als jüngster Renn-Teilnehmer vermerkt. Er war der jüngste Pilot, der in die Punkte fuhr, und auch der jüngste Sieger eines Rennens. Vettel hingegen hält weiter auch den Rekord für den jüngsten Fahrer auf der Pole Position.