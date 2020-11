Alaba überrumpelt: ÖFB-Kicker erfuhr von Bayern-Rückzug „aus den Nachrichten"

München – Ausgerechnet vor dem Auftritt in seiner Heimat ziehen die Bayern ihrem Publikumsliebling David Alaba im Vertragspoker die Daumenschrauben an. Der deutsche Rekordmeister nahm das Angebot zur Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrages öffentlichwirksam vom Tisch und will sich intensiver der Nachfolge-Suche widmen, wie Präsident Herbert Heiner erklärte. Alaba selbst will die Kunde wieder einmal "aus den Nachrichten erfahren" haben.