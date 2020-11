Siedlerbund: Generalversammlung soll verschoben werden

Innsbruck – Um allen Mitgliedern eine Teilnahme an der Generalversammlung der gemeinnützigen Baugenossenschaft Siedlerbund (GHS) zu ermöglichen, ist es aus Sicht der Aufsichtsbehörde notwendig, diese zu verschieben. Das wurde am Montag bekannt. Es sei umgehend zu prüfen, wie die Generalversammlung virtuell abgehalten werden könne. Diese ist ehestmöglich unter Berücksichtigung der Kundmachungsfrist von zehn Tagen einzuberufen und möglichst virtuell abzuhalten.

Bei der Generalversammlung am 4. November in Lienz sollte Obmann Josef Altenweisl abgewählt werden. Er war zuletzt in die Kritik geraten. Gegen ihn werden von Mitarbeitern und Mitgliedern des Aufsichtsrats massive Vorwürfe erhoben.