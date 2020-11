Mit Fahrzeug 200 Meter abgestürzt: Zwei Arbeiter in Oetz schwer verletzt

Oetz – Schwer verletzt wurden am Dienstagvormittag zwei Arbeiter an einer Piste in Oetz. Der 27-jährige Deutsche und sein 18-jähriger österreichischer Kollege waren mit dem Auto von der Bergstation der Brunnenkopfbahn über steiles, schneebedecktes Gelände zu ihrem Einsatzort unterwegs – sie wollten Arbeiten an Schneekanonen durchführen.