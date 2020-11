24-Jähriger in Oberhofen von Lkw erfasst und schwer verletzt

Oberhofen – Bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in Oberhofen wurde am Montagnachmittag ein 24-Jähriger schwer verletzt. Der Mann wurde aus unbekannter Ursache von einem rückwärts fahrenden Lkw samt Auflieger erfasst und eingeklemmt. Der 61-jährige Lkw-Fahrer sah den Verletzten nach dem Rückwärtsfahren im Auflieger liegen. Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)