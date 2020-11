Tote nach Schüssen in Wien: „Widerwärtiger Terrorangriff“

Wien – Ein lauer Novemberabend vor dem Lockdown, Hunderte Menschen flanieren durch das Ausgehviertel Bermuda-Dreieck in der Wiener Innenstadt. Plötzlich fallen zahlreiche Schüsse. Panik bricht aus. In der Nähe der Synagoge hat sich am Montagabend ein Vorfall ereignet, den Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) rund knapp zwei Stunden später als augenscheinliche Terrorattacke bezeichnet.

„Der Angriff läuft noch“, sagt der Innenminister hörbar unter Anspannung in einer Sondersendung des ORF. Eine erste Bilanz der Polizei: Ein Täter erschossen, ein Passant starb ebenfalls. An sechs Tatorten sind Schüsse gefallen. 15 Menschen wurden laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verletzt.

Auf einem Video sei ein Täter zu sehen, wie er in der Nähe der Synagoge wahllos in die Lokale schieße, sagt Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Ob die Synagoge selbst das Ziel des Anschlags war, bleibt zunächst unklar. Ein anderes Video zeigt eine große Blutlache vor einem Restaurant. Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne nicht gesagt werden, ob der Stadttempel eines der Ziele war. „Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren.“