Streit über Brexit-Vertrag: Großbritannien ignoriert EU-Frist

London – Im Streit über die Verletzung des bereits gültigen Brexit-Abkommens hat Großbritannien eine von der Europäischen Union gesetzte Frist ignoriert. London habe nicht wie gefordert bis Ende Oktober reagiert, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag in Brüssel. Deshalb erwäge man nun weitere Schritte. Es sei noch keine Lösung in der Streitfrage der Fischereirechte gefunden worden. "Wir sind noch nicht so weit, es bleibt noch eine Menge Arbeit zu tun."