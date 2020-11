Unabhängig von Ausgang: "Kein Zurück zu traditionellem Verhältnis zu EU"

Auszählung der Stimmen in Detroit. Es droht einen wochenlange Hängepartie.

Die große Mehrheit der EU-Regierungen hofft seiner Ansicht nach "sicher" auf einen Sieg von Biden, allerdings habe auch Trump "seine Fans in einigen östlichen Mitgliedstaaten", so seine Einschätzung. "Alle wünschen sich, dass es zumindest ein klares Ergebnis gibt. Eine Lähmung der USA durch monatelanges Chaos wäre für alle schädlich." Als vorbereitet auf einen neuen US-Präsidenten sieht der österreichische Experte die EU nicht unbedingt an.