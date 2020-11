Trump startet Großangriff auf Wahlrecht und demokratische Anstandsregeln

Washington D.C. – Es ist das Szenario, vor dem so viele gewarnt hatten. Und Donald Trump scheint das Drehbuch des politischen Coups buchstabengetreu in die Realität umsetzen zu wollen. In der Nacht der Präsidentenwahl rief sich der Amtsinhaber im Weißen Haus vorzeitig und ohne jede Grundlage zum Sieger aus – und kündigte einen rechtlichen Kreuzzug an, um einen möglichen Erfolg seines Herausforderers Joe Biden zu verhindern. Damit bahnt sich in den USA eine beispiellose politische Krise an.