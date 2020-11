Volkswirt im TT-Studio: Dritter, vierter Lockdown? „Unsicherheit ist Gift“

Kommt ein dritter oder vierter Lockdown? Diese Unsicherheit sei jedenfalls Gift für die Wirtschaft, sagt Volkswirt Stefan Garbislander im TT-Studio. Tirols Wirtschaft werde sich auch 2021 von der Corona-Politik nicht erholen. Bleibt die Hälfte der Wintergäste aus sind knapp 27.000 Vollzeitarbeitsplätze weg und zwar in vielen Branchen, nicht „nur“ im Tourismus. Der zweite Lockdown beschere Tirol einen Wirtschaftseinbruch von zwölf Prozent. „Das ist so viel wie wir normalerweise in vier Jahren erwirtschaften.“