Michael J. Fox: „Mein Kurzzeitgedächtnis ist hinüber“

Schauspieler Michael J. Fox (59, „Zurück in die Zukunft“) stand trotz seiner langjährigen Parkinson-Erkrankung gelegentlich noch vor der Kamera. Doch nun hat er im Interview mit der US-Zeitschrift People über einen weiteren Rückschlag gesprochen. „Mein Kurzzeitgedächtnis ist hinüber“, sagt Fox in dem am Mittwoch veröffentlichten Artikel. Er würde sich nun auf das Schreiben konzentrieren. Seine vierte Biografie „No Time Like the Future“ soll Mitte November in den USA erscheinen.