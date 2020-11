EU-Kommission: Zweite Coronawelle verhindert raschen Aufschwung

Brüssel – Die zweite Welle der Coronapandemie gefährdet die wirtschaftliche Erholung in Europa. "Der Wiederaufschwung wurde unterbrochen", sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Donnerstag in Brüssel bei der Präsentation der aktuellen Konjunkturprognosen für die EU und die Eurozone. Die EU-Kommission rechnet demnach nicht mehr mit einer Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität im nächsten Jahr.