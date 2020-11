Geschlossene Gesellschaft: Wer jetzt sporteln darf und was noch erlaubt ist

Innsbruck – „Vor allem in Hinblick auf Kinder und Jugendliche fehlt mir wie schon beim ersten Lockdown das Verständnis für diese Maßnahme“, kritisiert der Innsbrucker Sportpsychologe Christopher Willis die Einschränkungen im Sportbetrieb, die jüngsten Maßnahmen lassen nur wenig klassische Spielformen zu. Im Gegenzug arbeitet Philipp Trattner, Sektionschef im Sportministerium, an Rahmenbedingungen für den Spitzensport: „Unter Berücksichtigung der epidemiologischen Lage wollen wir so viel wie möglich zulassen.“ Was heißt das nun?