Kritik an geplanter Reform der neuen Oberstufe in Österreich

Wien – Der Plan des Bildungsministeriums, der Neuen Oberstufe (NOST) ab 2021/22 einen neuen Namen und vor allem neue Regeln zu geben, stößt auf Widerstand. Mehrere Wiener Gymnasien, die seit 2017 das NOST-Modell umsetzen, orten in ihren Stellungnahmen einen „deutlichen Rückschritt": Ursprüngliche Grundprinzipien wie das Vermeiden von Sitzenbleiben oder dass positive Noten im Falle einer Klassenwiederholung jedenfalls erhalten bleiben, gingen verloren. Die Reform sei „ein Stückwerk".

Bei der Neuen Oberstufe wird ab der 2. Klasse der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) bzw. der 6. Klasse AHS der Lernstoff in je ein Semester umfassende Module unterteilt. Bei einer negativen Note in einem Fach muss dann nicht die ganze Klasse wiederholt, sondern nur das jeweilige Modul per „Semesterprüfung" positiv abgeschlossen werden. Der Gesetzesentwurf des Bildungsministeriums sieht nun u.a. vor, dass bei der nunmehr „Semestrierten Oberstufe" Semesterprüfungen bei einem Fünfer nur noch ein- statt bisher zweimal wiederholt werden dürfen, die Zeiträume für die Prüfungen zentral vorgegeben werden und ein Mitschleppen von Fünfern bis zum Schulabschluss nicht mehr möglich ist.