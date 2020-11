Immobilien Dr. Rhomberg & Partner KG

Markl: Das Gerücht, dass die Universität als Elfenbeinturm gesehen wird, wo man vor sich hinforscht, ist zwar sehr verbreitet, nichtsdestotrotz unrichtig. Die Universität hat den Auftrag, zu forschen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. In hohem Maße setzt dies die Rechtswissenschaftliche Fakultät in Innsbruck in vielen Rechtsbereichen um, die bspw. auch in der Wirtschaft umgesetzt werden und bildet somit eine Plattform für Unternehmen, Wissenschaftler und Praktiker, wechselseitig ins Gespräch zu kommen. Der „Dr. Peter Rhomberg-Förderungspreis“ ist eine wertvolle Bereicherung und in dieser Form der erste Preis für wissenschaftliche Arbeiten im wohnrechtlichen Bereich an der Innsbrucker Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Daraus ergibt sich auch die Möglichkeit der Kooperation mit der Praxis in immobilienrechtlichen Belangen.