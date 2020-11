Erste Republikaner bereiten Sprung von der sinkenden „Trumptanic“ vor

Washington – Die Auftritte von Donald Trump bringen seine eigene Partei in Bedrängnis. Schon vor der Wahl gab es kritische Stimmen. Aber jetzt setzen sich weitere führende Politiker der Grand Old Party, wie sich die Republikaner so stolz nennen, von ihrem Spitzenmann ab. Sie sind erzürnt, wie ein amerikanischer US-Präsident die demokratischen Verfahren der Wahl in Frage stellt. Andere scheinen gebannt den Atem anzuhalten. „Wo sind die Republikaner?“ schimpft Trumps Sohn Eric auf Twitter und ruft die führenden Leute der Partei auf: „Zeigt mehr Rückgrat, kämpft gegen diesen Betrug!“