Lkw verlor auf der Inntalautobahn bei Wiesing seinen Anhänger

Wiesing – Plötzlich stand ein Lkw-Anhänger allein auf der Inntalautobahn: Am Freitagvormittag war ein 33-Jähriger auf der A12 in Richtung Innsbruck unterwegs, als sich bei der Ausfahrt Wiesing wegen technischer Probleme der Anhänger löste. Der Lastwagenfahrer hielt sofort in der Ausfahrt an.