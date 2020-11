Pferd scheute: Reiterin nach Sturz in Axams bewusstlos

Axams – Eine 31-Jährige wollte am Freitag in einem Reitstall in Axams ein Pferd besteigen. Dabei nahm sie laut Polizei eine Trittleiter zu Hilfe. Das Tier scheute dabei, die Reiterin wurde abgeworfen. Sie prallte auf dem Boden auf und blieb bewusstlos liegen.