„It's a Girl": US-Paar bekommt nach 14 Söhnen erstmals eine Tochter

„Wir sind überwältigt vor Freude und begeistert, Maggie Jayne in unserer Familie willkommen zu heißen", sagte Familienvater Jay Schwandt der Lokalzeitung Detroit Free Press. Das kleine Mädchen sei in der Nacht zum Donnerstag in einem Krankenhaus in der Stadt Grand Rapids zur Welt gekommen. Maggie Jayne sei „das größte Geschenk" für seine Familie, betonte Schwandt.