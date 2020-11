Auto kam ins Schleudern und landete in Planseeabfluss

Breitenwang – Am Planseeabfluss ist es am Sonntagnachmittag zu einem spektakulären Unfall gekommen. Ein Auto stürzte in den Bach. Der 26-jährige Lenker, ein Deutscher, geriet ins Schleudern und kam von der Straße ab. Der Pkw stürzte circa zehn Meter über die Böschung in den Planseeabfluss. Der 26-Jährige, der alleine im Wagen saß, konnte sich selbst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug ans Ufer retten.