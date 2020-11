Schüsse & Muezzin-Rufe aus Pkw: Polizei eskortierte Rechten, Wiener verstört

Wien – Seit dem Terroranschlag am 2. November steht Wien unter Schock. Am Sonntag verstörte ein rechter Publizist in einer angemeldeten Kundgebung die Wiener Bevölkerung einmal mehr. In der Josefstadt spielte ein Auto über einen Lautsprecher Schüsse und Muezzin-Rufe ab. Die Polizei eskortierte es. Viele Menschen posteten auf Social Media Videos von der irritierenden Aktion. Mittlerweile entschuldigten sich die Behörden.