Landecker Straße bleibt bis mindestens Mitte Dezember gesperrt

"Die Straße wird so früh wie möglich geöffnet, sobald die äußerst umfangreichen Sicherungsarbeiten abgeschlossen sind und die bergseitige Galeriewand errichtet ist", so das Land Tirol in einer Aussendung am Montag. Das Ende der Sperre werde voraussichtlich zu Beginn der Wintersaison 2021/2022 erfolgen. Ursprünglich war geplant, die Straße Ende November dieses Jahres einspurig mit Ampelregelung zu öffnen.