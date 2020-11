Vielfältigstes Kabinett aller Zeiten? Mit wem Biden regieren könnte

Washington – Joe Biden versprach früh im Wahlkampf: „Meine Regierung wird wie Amerika aussehen." Vielfalt dürfte also das Motto sein, wenn der gewählte US-Präsident in den kommenden zweieinhalb Monaten bis zur Vereidigung am 20. Jänner seine Mannschaft zusammenstellt. Spekulationen über mögliche Kandidaten für zentrale Ministerien gibt es seit Wochen.