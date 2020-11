Konkurswelle befürchtet: „Unternehmer wurden zu Bittstellern degradiert““

Innsbruck – Fünf Tage ließ sich Finanzminister Gernot Blümel Zeit, bis er am Freitag den Umsatzersatz konkretisierte, die TT berichtete. Für den Zeitraum der angeordneten Schließung wird den betroffenen Betrieben 80% ihres Umsatzes ersetzt, Basis ist der November-Umsatz 2019, der anhand der Steuerdaten automatisch berechnet wird. Der maximale Auszahlungsbetrag pro Unternehmen ist mit 800.000 Euro gedeckelt, bestimmte Corona-Hilfen müssen gegengerechnet werden, etwa Landesförderungen oder 100-Prozent-Garantien für Kredite. Der Fixkostenzuschuss und die Kurzarbeit werden indes nicht abgezogen. Umsätze von Restaurants mit Essenslieferung oder in Hotels aus Geschäftsreisen zählen auch nicht. Geplant sind zudem Hilfen für Firmen, die nicht direkt vom Lockdown betroffen sind.

Die erwarteten Umsätze für November 2020 würden wegen der Pandemie auch ohne Lockdown weit unter den Umsätzen des Vorjahres liegen, so Dobusch. „Ich sehe die Gefahr einer Überförderung. Viele Unternehmen haben nicht mehr den Personalstand von 2019, bekommen die Kosten aber trotzdem fiktiv ersetzt. Auch jene, die Leute in Kurzarbeit behalten haben, werden doppelt bezahlt.“ Dazu kämen geringere variable Kosten etwa für Waren- und Materialeinsatz, während des Lockdowns. Über einen fairen Umsatzersatz könne man reden. Eine Doppelt- und Dreifachförderung scheine ihm indes fragwürdig.

Daniel Pehböck, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin: „Ich habe 2016 meine Firma Simulation. Tirol gegründet. Wir veranstalten medizinische Fortbildungen für Ärzte und medizinisches Fachpersonal. In meinem Unternehmen arbeiten drei Mitarbeiter. Hinsichtlich der Hilfen für den ersten Lockdown, habe ich bis dato nur Gelder aus dem Härtefallfonds ausbezahlt bekommen. Der versprochene Fixkostenzuschuss wurde zwar Ende Juni genehmigt, aber bisher leider noch nicht überwiesen. Ich fühle mich von unserern Politikern betrogen und auch in dieser schwierigen Zeit im Stich gelassen.“

Barbara Kometer, Hotelierin: „Wir haben in St. Anton einen Familienbetrieb mit zehn Mitarbeitern. Das Problem im Frühjahr war, dass das Epidemiegesetz ausgehebelt wurde. Vom Härtefonds haben wir schnell etwas bekommen, aber das war ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir mussten die Saison beenden, nun sind die Mitarbeiter in Kurzarbeit. 80 Prozent vom Umsatz des Vorjahres klingt toll, aber da ist normal zu und 80 Prozent von Null sind Null. Wir bieten Take away an, dafür hätten wir eine Vorlaufzeit gebraucht. Wir bleiben optimistisch. Die St. Antoner sollen wenigstens ihr Martini-Ganserl bekommen.“