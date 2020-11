Testlauf in Frankreich: Netflix versucht sich im linearen Fernsehen

Netflix will es seinen Kunden leicht machen: Einfach anschalten und schauen, was kommt.

Paris – Nicht mehr selbst entscheiden müssen, was läuft: Der Streamingdienst Netflix testet in Frankreich einen linearen Kanal. Das neue TV-ähnliche Angebot sei in der vergangenen Woche für einige Kundinnen und Kunden gestartet und solle bis Anfang Dezember für alle Nutzer in Frankreich verfügbar sein, teilte das US-Unternehmen mit.