Umfrage ergab: Rund 54 Prozent würden sich impfen lassen

Wien – Gut oder sogar sehr gut – so bezeichnen trotz Corona-Krise 75 Prozent der Österreicher ihren aktuellen Gesundheitszustand, weitere 18 Prozent bewerten diesen als neutral. Das ergab eine repräsentative Online-Umfrage unter 1000 Österreichern der GfK Austria im Auftrag der Wiener Städtischen Versicherung, die von Ende September bis Anfang Oktober durchgeführt wurde. Je höher das Alter, desto "weniger gesund" fühlen sich die Menschen demnach, zwischen den Geschlechtern wurden keine wesentlichen Unterschiede deutlich.

Anders sieht es bei der mentalen Gesundheit aus: 47 Prozent der Frauen fühlen sich durch die Corona-Situation insgesamt stärker belastet, bei den Männern sind es hingegen 38 Prozent. Betrachtet man die Ergebnisse nach Alter, wird ersichtlich, dass auch dieses eine wesentliche Rolle bei der Stressbelastung spielt: In den Altersgruppen unter 50 Jahren liegt der niedrigste Wert bei 45 Prozent, bei den über 60-Jährigen gaben hingegen nur 38 Prozent an, dass sie zum Zeitpunkt der Umfrage Anfang Oktober eine Belastung gespürt haben.

Diese war im Allgemeinen während des ersten Lockdowns höher – 67 Prozent der Befragten gaben an, dass der psychische Stress nach den Ausgangsbeschränkungen wieder abgenommen hat. Bei der Generation 60+ liegt der Wert wiederum höher, bei 76 Prozent. Das bedeutet laut den Studienautoren, dass ältere Personen während des Lockdowns psychisch weitaus stärker belastet waren als sie es momentan sind.

41 Prozent der Arzttermine mussten während des ersten Lockdowns verschoben werden. Von den Österreichern erhält die medizinische Versorgung die Schulnote gut bis befriedigend – 44 Prozent der Befragten waren mit ihr während des ersten Lockdowns zufrieden. Von den Arzt- bzw. Behandlungsterminen, die verschoben werden mussten, waren die meisten davon Vorsorgetermine (42 Prozent), gefolgt von Kontrollterminen einer bestehenden Erkrankung (37 Prozent) und längerfristig geplanten, nicht kritischen Behandlungen/Therapien (34 Prozent). 16 Prozent der verschobenen Termine waren sogar solche zur Behandlung/Therapie einer akuten Erkrankung und somit dringend notwendig. Mit 85 Prozent hat eine große Mehrheit der Befragten an keiner akuten oder chronischen Krankheit während des ersten Lockdowns gelitten. Etwas weniger als ein Drittel hat in dieser Zeit keine medizinische Versorgung in Anspruch genommen.