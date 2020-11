Kurz bei Macron: "Druck im Kampf gegen islamistischen Terror erhöhen"

Paris, Wien – Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will gemeinsam mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron "Druck auf europäischer Ebene machen", um den "Kampf gegen islamistischen Terror und den politischen Islam" voranzutreiben. "Es müssen weiterreichende Maßnahmen gesetzt werden, damit wir in Europa sicher leben und unser Lebensmodell verteidigen können", sagte Kurz am Dienstag auf dem Flug zu seinem Treffen mit Macron in Paris.