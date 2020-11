Biden gewinnt, Trump leugnet: Der Streit um die Wahl geht vor die Gerichte

Washington – US-Präsident Donald Trump will mit juristischen Mitteln gegen seine Abwahl vorgehen. Der Amtsinhaber spricht von angeblichem Wahlbetrug und hat angekündigt, bis vor den Obersten US-Gerichtshof ziehen zu wollen. Justizminister Bill Barr ermächtigte am Montag die ihm unterstellten Strafverfolger, mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Wahl bei "glaubwürdigen Vorwürfen" zu untersuchen. Experten schätzen die Erfolgsaussichten Trumps allerdings als sehr gering ein.

Trumps Wahlkampfteam hatte schon nach dem Wahltag mit einer Reihe von Klagen vergeblich versucht, die laufende Stimmenauszählung zu stoppen. Trumps Privatanwalt Rudy Giuliani kündigte daraufhin neue Klagen in wichtigen Bundesstaaten an. Die erste Klage richtete sich gegen den Wahlprozess in Pennsylvania – jenem Bundesstaat, der am Wochenende nach einer tagelangen Hängepartie den Ausschlag für den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden gegeben hatte. Weitere Klagen sollten in Michigan, Georgia und weiteren Bundesstaaten folgen.