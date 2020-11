Krebsforscher: Risiko für Metastasen liegt in den Genen

Genf – Genfer Forschende haben ein Gen identifiziert, das Metastasen bei Dickdarmkrebs verhindern kann. So bildeten sich in Laborversuchen mehr Metastasen, wenn sie das Gen mit dem Namen VSIG1 in den Krebszellen entfernten. Bei einigen Krebspatienten verharren Tumore an Ort und Stelle, während sich das Krebsgeschwür bei anderen Menschen im ganzen Körper ausbreitet.