Kimmich kann nach Knie-OP im Sanatorium Hochrum wieder lächeln

Der 25-Jährige hatte sich am Samstag im Spiel gegen Borussia Dortmund (3:2) einen Riss des Außenmeniskus zugezogen und wurde in der Folge von Arzt Christian Fink operiert. In einem Bericht der deutschen Bild ist dabei auch vom „Knie-Papst“ Christian Fink die Rede – der hatte im Vorjahr unter anderem schon die Kreuzbänder von Kimmichs Teamkollegen Niklas Süle und Leroy Sane sowie jenes von Juve-Star Giorgio Chiellini erfolgreich geflickt. (t.w.)