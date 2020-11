Der Ball rollt europaweit, das Coronavirus bleibt im Gepäck

Dortmund-Jungstar Jude Bellingham könnte Wayne Rooney als jüngster Torschütze in der englischen Nationalmannschaft ablösen. © INA FASSBENDER

Leipzig, London – Die Vorfreude auf das Spiel gegen Deutschland (heute, 20.45 Uhr, live RTL) war in Tschechien groß – getrübt wird sie nun aber von schweren Corona-Turbulenzen: Denn Tschechien kämpft mit einer heftigen Corona-Infektionswelle. Nur langsam zeichnet sich eine Entspannung ab. Der Ligabetrieb musste Anfang Oktober komplett eingestellt werden. Erst am vorigen Wochenende konnte er wieder starten – ohne Zuschauer. Vor dem Spiel gegen Deutschland fehlt es den Profis aus der heimischen Liga daher an Praxis.

Zwei Tage vor dem Spiel in Leipzig kam dann noch die – leider zu erwartende – Nachricht: Ein Spieler wurde positiv getestet. Er habe das Teamhotel verlassen und sich in Quarantäne begeben. Schon zuvor hatte die Mannschaft eine regelrechte Corona-Achterbahnfahrt hinter sich gebracht. Nicht zuletzt Teamchef Silhavy wurde im Oktober selbst positiv getestet. So wie bereits mehrere Spieler, das halbe Team saß im Oktober zeitweise im Trainingslager auf Zypern fest.

Sportlich stehen beim DFB Spieler aus der zweiten Reihe im Blickpunkt. Denn Teamchef Jogi Löw wird sieben Akteure (u.a. Manuel Neuer und Toni Kroos) nicht einsetzen.

Abseits von Leipzig steht international der hochkarätige Test zwischen den Niederlanden und Spanien im Blickpunkt. Die englische Nationalmannschaft könnte indes ihr Nations-League-Spiel gegen Island am kommenden Mittwoch in Deutschland austragen. Laut einem Bericht der Times gilt Deutschland als favorisierter Austragungsort, falls England das Match am 18.11. wegen der neuen Coronavirus-Regelungen nicht wie geplant im Wembley-Stadion bestreiten kann.